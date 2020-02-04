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Украина

Главарь "ДНР" назвал причины задержек зарплат и пенсий

11:35 4 февраля 2020 559
Пушилин
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин рассказал сепаратистским СМИ, почему в недореспублике задерживают зарплаты и пенсии, и традиционно пообещал «этому противостоять в силу наших возможностей».

По его словам, основная причина — «это наша непризнанность, блокада экономическая и не окончившиеся боевые действия». Ничего нового. Любую экономическую неурядицу марионетка Кремля всегда оправдывает именно так. Не смея сказать правду об уменьшающемся финансировании из РФ, воровстве «чиновников» и беспределе «правоохранителей».

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«Чтобы говорить о том, что нужно уже повышать заработную плату, нужно реализовывать продукцию. Предприятиям приходится бороться, чтобы загрузить свои мощности, чтобы выйти на уровень рентабельности и выплачивать зарплаты сотрудникам без задержек. Это постоянная борьба и здесь не всегда все получается, особенно если есть внешние факторы», — вещал бывший МММ-щик, кресло под которым, как пишут дончане в местных пабликах, снова шатается.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в оккупированном Донецке запланировали закрыть два угледобывающих предприятия.

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