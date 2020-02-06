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Мокрый снег и сильный ветер оставили без света 600 населенных пунктов: опубликованы фото непогоды
В результате сильного ветра, дождя, налипания мокрого снега в Украине обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях. Об этом сообщили в ГС ЧС.
Сильно пострадала Одесская область, в ней без электричества 137 городов и сел. В Днепропетровской области — 120, Херсонской — 87, Николаевской — 59, Кировоградской — 57, Донецкой — 34, Полтавской — 27.
Немного лучше ситуация на западе страны. В Ивано-Франковской области без света 26 населенных пунктов, в Черновицкой — 19, Закарпатской — 3.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В Одесской области временно ограничено движение тяжелого транспорта на автодороге государственного значения М-15 Одесса-Рени.
Снежная буря которая поднялась 5 февраля после 23:00 на Одесчине, повалила немало деревьев и рекламных вывесок, а также стала причиной оборванных проводов.
Сильный ураганный ветер в Николаевской области повалил водонапорную башню и сломал немало деревьев. В самом Николаеве на пересечении проспекта Центрального и улицы 3-й Слободской сильный ветер повалил светофор.
Напомним, погоду до конца этой недели будет определять воздух с севера арктического происхождения. На всей территории возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Как сообщали «ФАКТЫ», Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) открыло для помощи водителям в непогоду горячую линию, на которую можно обращаться в случае аварийной ситуации.
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