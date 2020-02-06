Мокрый снег с дождем: синоптики уточнили прогноз погоды на конец рабочей недели

Украина

Погоду до конца этой недели будет определять воздух с севера арктического происхождения. На всей территории возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

В четверг, 6 февраля, по всей Украине ожидается снег. В Закарпатье и в восточных областях снег с дождем, в южных областях дождь с переходом в мокрый снег. Ночью столбик термометра опустится до -4 …- 8 градусов, а днем покажет -1 … + 2 градуса. На юге — +2 …- 5 градусов ночью и -1 … + 6 градусов днем. Ветер со скоростью 7−12 м/с.

В Кировоградской и Днепропетровской областях синоптики прогнозируют опасные погодные условия. Жителей этих областей ожидают мокрый снег, ветер, метели и гололед.

В пятницу, 7 февраля, снег пройдет во всех областях Украины, скорость ветра — до 12 метров в секунду. Днем на Киевщине температура 5 градусов мороза, а на юге — 0 градусов.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань ранее прогнозировал, что в феврале Украину ждет резкое похолодание. В отдельных регионах возможны морозы до минус 17 градусов. Судя по народным приметам, зима задержится в Украине приблизительно до середины марта.

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