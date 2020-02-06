Зеленский приехал в Раду накануне рассмотрения закона о рынке земли (фото)

Украина

В парламент, где 6 февраля ожидается рассмотрение во втором чтении законопроекта о создании рынка земли в Украине, приехал президент.

Об этом сообщает журналист Роман Кравец. По его словам, Владимир Зеленский пришел на заседание фракции партии «Слуга народа» и «уговаривает депутатов голосовать за земельную реформу».

Тем временем зале заседаний Рады некоторые народные депутаты «заняли» трибуну.

А столичная полиция усилила охрану в правительственном квартале. «В центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГосЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме», — сообщают в полиции Киева и просят организаторов и участников акций соблюдать закон.

Движение по улице Грушевского в сторону правительственного квартала ограничено.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в финальной версии законопроекта о рынке земли введут трехуровневое ограничение концентрации земли в одних руках. Базовый ограничитель — площадь земельного участка, которая может быть сконцентрирована в одних руках. Ни один владелец земли совокупно не сможет владеть более чем 10 тысячами гектаров.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ», Нацполиция

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