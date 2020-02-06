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Рынок земли и гражданство: онлайн-трансляция заседания Рады 6 февраля
В повестку дня пленарного заседания Верховной Рады в четверг, 6 февраля, внесен проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, который народным депутатам Украины предложат рассмотреть во втором чтении.
Также запланировано рассмотрение в первом чтении проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» по предоставлению иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз и проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства.
Для повторного рассмотрения с предложениями президента в повестку дня включен законопроект, вносящий изменения в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Первым же пунктом в повестке дня значится проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины
Заседание начнется в 10:00.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия не исключал, что народные депутаты будут рассматривать законопроект о рынке земли «до победы», но не взялся предсказать, сколько времени это может занять.
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