Рынок земли и гражданство: онлайн-трансляция заседания Рады 6 февраля

Украина

В повестку дня пленарного заседания Верховной Рады в четверг, 6 февраля, внесен проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, который народным депутатам Украины предложат рассмотреть во втором чтении.

Также запланировано рассмотрение в первом чтении проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» по предоставлению иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз и проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства.

Для повторного рассмотрения с предложениями президента в повестку дня включен законопроект, вносящий изменения в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Первым же пунктом в повестке дня значится проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 16.01.2020 года о принятии во втором чтении и в целом закона о среднем образовании, который определил модели изучения украинского языка в школах.

Заседание начнется в 10:00.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия не исключал, что народные депутаты будут рассматривать законопроект о рынке земли «до победы», но не взялся предсказать, сколько времени это может занять.

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