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Украина

Крушение самолета МАУ: Иран призвали передать «черные ящики» Франции

10:58 6 февраля 2020 56
Боинг МАУ сбили в Иране
Инф. «ФАКТОВ»

Канада призвала Иран рассмотреть возможность передачи Франции «черного ящика», найденного на месте катастрофы украинского «Боинга» в районе Тегерана.

Как передает «Укринформ», об этом в кулуарах парламента в Оттаве заявил канадский министр транспорта Марк Гарно. Он, в частности, предложил министру транспорта Ирана переговорить по этому поводу с его французским коллегой. «Канада, конечно, тоже хотела бы присоединиться. Мы предпочитаем получить статус аккредитованного участника», — отметил Марк Гарно.

Канадский министр также подчеркнул важность скорейшего анализа записей, зафиксированных бортовым самописцем, добавив, что с момента катастрофы пассажирского авиалайнера прошло уже четыре недели. «Когда я говорил со своим иранским коллегой в понедельник, то призвал его продвигаться ускоренно. Я сказал, что мы не верим в наличие у них необходимых знаний и оборудования для проведения анализа и декодирования ящиков, которые могут быть повреждены», — подчеркнул министр.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявлял, что «черный ящик» с авиалайнера должен остаться у иранских специалистов. Он сказал, что поскольку авиакатастрофа произошла в Иране, то согласно приложению 13 Международной организации гражданской авиации, за расследование отвечает иранская Организация гражданской авиации.

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