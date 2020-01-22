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Украина

Иран настаивает, что хочет оставить "черные ящики" сбитого самолета МАУ у себя

14:20 22 января 2020 133
Боинг МАУ сбили в Иране
Инф. «ФАКТОВ»

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, недавно посетивший Украину для обсуждения расследования катастрофы «Боинга» МАУ в Тегеране, заявил, что «черный ящик» с авиалайнера должен остаться у иранских специалистов.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на иранское агентство Mehr, Эслами назвал бортовой самописец «неотъемлемой частью инцидента», и заявил, что поскольку авария произошла в Иране, то согласно приложению 13 Международной организации гражданской авиации, за расследование отвечает иранская Организация гражданской авиации.

Он также добавил, что в случае возникновения проблем с расшифровкой иранская сторона будет просить помощь у других «вовлеченных сторон».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчет расследования авиакатастрофы, в котором говорится, что «Боинг» МАУ был сбит 8 января с северной стороны двумя ракетами класса «земля-воздух» ближнего радиуса действия Тор-М1 через три минуты после взлета.

19 января 2020 года в Украину рейсом из Ирана привезли тела погибших в авиакатастрофе одиннадцати украинцев — пассажиров и членов экипажа «Боинга» «Международных авиалиний Украины».

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