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Иран настаивает, что хочет оставить "черные ящики" сбитого самолета МАУ у себя
Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, недавно посетивший Украину для обсуждения расследования катастрофы «Боинга» МАУ в Тегеране, заявил, что «черный ящик» с авиалайнера должен остаться у иранских специалистов.
Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на иранское агентство Mehr, Эслами назвал бортовой самописец «неотъемлемой частью инцидента», и заявил, что поскольку авария произошла в Иране, то согласно приложению 13 Международной организации гражданской авиации, за расследование отвечает иранская Организация гражданской авиации.
Он также добавил, что в случае возникновения проблем с расшифровкой иранская сторона будет просить помощь у других «вовлеченных сторон».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчет расследования авиакатастрофы, в котором говорится, что «Боинг» МАУ был сбит 8 января с северной стороны двумя ракетами класса «земля-воздух» ближнего радиуса действия Тор-М1 через три минуты после взлета.
19 января 2020 года в Украину рейсом из Ирана привезли тела погибших в авиакатастрофе одиннадцати украинцев — пассажиров и членов экипажа «Боинга» «Международных авиалиний Украины».
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