Мир

Китайский коронавирус обнаружили у младенца: что об этом известно

Смертельный коронавирус, заражение которым в Китае превысило 28 тысяч человек, диагностировали у новорожденного ребенка.

Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на государственные СМИ Китая.

У появившегося на свет младенца через 30 часов обнаружили опасную инфекцию.

Ребенок родился в Ухане — эпицентре распространения нового заболевания. Ранее инфекцию обнаружили у его матери. Врачам пока неизвестно, заразился ли младенец еще в утробе или уже после рождения.

Это самый молодой пациент с новым вирусом.

По последним данным, в Китае коронавирусом заразились уже 28 тыс. 018 человека. 563 человека погибли, 1153 вылечились.

Напомним, по мнению специалистов, 21 февраля может стать переломным моментом в продолжающейся вспышке коронавируса,

Ранее «ФАКТЫ» писали, что от распространение коронавируса страдают не только жители Китая и других стран, но и туристы круизных лайнеров, заходивших в китайские порты.

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