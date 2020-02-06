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Пленники коронавируса: на карантин отправлен еще один огромный круизный лайнер
Распространение коронавируса в мире вынудило власти Гонконга отправить на карантин круизный лайнер World Dream с 3600 людьми на борту. Ранее в итальянском в порту Чивитавеккья изолировали круизный лайнер Costa Cruises с шестью тысячами пассажиров на борту.
Об этом пишет Insider.
«Круизный корабль находится на карантине в Гонконге из-за беспокойства, что трое пассажиров имеют положительный результат теста на коронавирус, и возможна вспышка инфекции», — говорится в сообщении.
Владелец лайнера World Dream — компания Genting Cruise Lines заявила, что представители власти сообщили компании о трех пассажирах, заразившихся коронавирусом, все они были на борту судна в период между 19 и 24 января. Сейчас корабль находится на карантине в гонконгском круизном терминале Кай Так.
Сообщается, что лайнер начал круиз в конце января и в начале рейса на борту находились 4600 человек. Но часть пассажиров сошли на берег в разных портах. Сейчас на борту лайнера — 1800 пассажиров и 1800 членов экипажа, и ни один из них не может оставлять судно без специального разрешения.
По данным властей Гонконга, около 200 пассажиров World Dream покинули судно непосредственно перед объявлением карантина. Их сейчас пытаются найти.
Напомним, что в мире по состоянию на 5 февраля зарегистрированы 24 505 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса 2019nCoV. Заболевание зафиксировано в 23 странах. В Украине пока не зафиксировали ни одного случая инфицирования.
Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном лайнере, попавшим «под арест» местных властей: 4 февраля в Японии круизный лайнер Diamond Princess помещен на карантин в порту Йокогамы. На борту круизного гиганта находятся 25 граждан Украины.
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