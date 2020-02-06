Украина

Снег и до -13: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

В пятницу, 7 декабря, циклон, который принес в страну похолодание и осадки, покинет территорию страны, однако морозная погода сохранится.

«Снег будет подсыпать периодически и местами — на севере, востоке, юге и вокруг Карпат. Центр побудет в сухом воздухе», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко и уточняет, что в ближайшие двое суток в Украине ожидается мороз.

«Мороз, конечно, относительный, но после теплых рекордов ночные -7−13 градусов — это ощутимо. В пятницу в течение дня в большинстве областей предполагается 0−5 градусов мороза. На дорогах гололедица», — сообщает синоптик.

По ее прогнозам, в пятницу ожидается северный порывистый ветер — ощущение холода будет на 3−6 градусов ниже, чем на самом деле.

В Киеве ближайшей ночью — до -8 градусов, днем 7 февраля ожидается до -3 градусов. «Скользко, ветрено! Существенные осадки — вряд ли, однако днем в столице может полетать небольшой снег. С воскресенья-понедельника снова начнется потепление», — обещает Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в связи с непогодой правоохранители рекомендуют водителям применять мобильное приложение «My Pol», в котором можно автоматически передать свои данные и координаты полицейским в случае попадания в чрезвычайные ситуации.



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