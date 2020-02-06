- 12:35 В Польше на ходу загорелся автобус из Украины: фото и видео ЧП
- 12:26 Бил женщину ногой в живот: в Закарпатье патрульные во главе с командиром зверски расправились с супружеской парой
- 12:16 Цифровые паспорта: Зеленский назвал сроки запуска нового сервиса
- 12:10 Рада отказалась отменить обучение в школах на украинском языке
- 12:07 Центровой сборной Украины сменил клуб в НБА
- 12:04 Тимошенко заняла место Разумкова в Раде: яркие фото
- 12:01 Оля Фреймут умилила сеть фото с маленькой дочерью
- 11:54 Увидеть звезд вживую: в Киеве проходит уникальная выставка с украинскими артистами
- 11:50 В Раде устроили потасовку из-за рынка земли: онлайн-трансляция заседания 6 февраля
- 11:47 На трассе Одесса — Киев опрокинулся пассажирский автобус, в числе пострадавших ребенок
- 11:43 Снег и до -13: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
- 11:39 В Москве пыталась покончить с собой многократная чемпионка мира
Снег и до -13: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
В пятницу, 7 декабря, циклон, который принес в страну похолодание и осадки, покинет территорию страны, однако морозная погода сохранится.
«Снег будет подсыпать периодически и местами — на севере, востоке, юге и вокруг Карпат. Центр побудет в сухом воздухе», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко и уточняет, что в ближайшие двое суток в Украине ожидается мороз.
«Мороз, конечно, относительный, но после теплых рекордов ночные -7−13 градусов — это ощутимо. В пятницу в течение дня в большинстве областей предполагается 0−5 градусов мороза. На дорогах гололедица», — сообщает синоптик.
По ее прогнозам, в пятницу ожидается северный порывистый ветер — ощущение холода будет на 3−6 градусов ниже, чем на самом деле.
В Киеве ближайшей ночью — до -8 градусов, днем 7 февраля ожидается до -3 градусов. «Скользко, ветрено! Существенные осадки — вряд ли, однако днем в столице может полетать небольшой снег. С воскресенья-понедельника снова начнется потепление», — обещает Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в связи с непогодой правоохранители рекомендуют водителям применять мобильное приложение «My Pol», в котором можно автоматически передать свои данные и координаты полицейским в случае попадания в чрезвычайные ситуации.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.