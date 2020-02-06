- 12:35 В Польше на ходу загорелся автобус из Украины: фото и видео ЧП
- 12:26 Бил женщину ногой в живот: в Закарпатье патрульные во главе с командиром зверски расправились с супружеской парой
- 12:16 Цифровые паспорта: Зеленский назвал сроки запуска нового сервиса
- 12:10 Рада отказалась отменить обучение в школах на украинском языке
- 12:07 Центровой сборной Украины сменил клуб в НБА
- 12:04 Тимошенко заняла место Разумкова в Раде: яркие фото
- 12:01 Оля Фреймут умилила сеть фото с маленькой дочерью
- 11:54 Увидеть звезд вживую: в Киеве проходит уникальная выставка с украинскими артистами
- 11:50 В Раде устроили потасовку из-за рынка земли: онлайн-трансляция заседания 6 февраля
- 11:47 На трассе Одесса — Киев опрокинулся пассажирский автобус, в числе пострадавших ребенок
- 11:43 Снег и до -13: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
- 11:39 В Москве пыталась покончить с собой многократная чемпионка мира
Тимошенко заняла место Разумкова в Раде: яркие фото
В четверг, 6 февраля, во время рассмотрения Верховной Радой во втором чтении законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, народные депутаты устроили потасовки.
В частности, депутаты от «Батьківщини», которые не согласны с продажей земли, переместились к трибуне парламента. Лидер фракции Юлия Тимошенко, которая вошла в зал через двери для президиума, заняла место спикера Дмитрия Разумкова.
Нардепы окружили трибуну и заблокировали работу президиума.
Напомним, в президентской фракции «Слуга народа» собираются сегодня работать всю ночь, чтобы принять законы по рынку земли.
ФОТО Сергея Тушинского «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.