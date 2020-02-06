Тимошенко заняла место Разумкова в Раде: яркие фото

Украина

В четверг, 6 февраля, во время рассмотрения Верховной Радой во втором чтении законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, народные депутаты устроили потасовки.

В частности, депутаты от «Батьківщини», которые не согласны с продажей земли, переместились к трибуне парламента. Лидер фракции Юлия Тимошенко, которая вошла в зал через двери для президиума, заняла место спикера Дмитрия Разумкова.

Нардепы окружили трибуну и заблокировали работу президиума.

Напомним, в президентской фракции «Слуга народа» собираются сегодня работать всю ночь, чтобы принять законы по рынку земли.

ФОТО Сергея Тушинского «ФАКТЫ»

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