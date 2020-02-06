Открытие рынка земли: Арахамия озвучил прогноз

Украина

Рассмотрение во втором чтении законопроекта о создании в Украине рынка земли, который внесли в повестку дня заседания Верховной Рады, может продлиться всю ночь. Такое предположение высказал глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По его словам, во фракции достаточно голосов в поддержку законопроекта — более 226.

Арахамия напомнил, что создание рынка земли в Украине — это обещание президентской команды «освободить от крепостного права 7 млн украинцев, владеющих своей землей».

«…сколько сможем выдержать, столько и будем сидеть. … Будем работать всю ночь. Должен же этот парламент хоть одну ночь поработать?», — сказал Арахамия.

Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в комментарии «Интерфакс-Украина» также подтвердил намерение депутатов поставить точку в земельном вопросе.

«Сегодня планируется рассмотрение вопроса по рынку земли, и президент еще раз озвучил нашу общую идеологическую позицию и призвал депутатов поддержать этот важный законопроект», — уточнил Корниенко.

Отметим, перед началом пленарного заседания Владимир Зеленский пришел на заседание фракции партии «Слуга народа» и уговаривал депутатов голосовать за земельную реформу.

Напомним, намерение нардепов открыть рынок земли в Украине сопровождалось протестами аграриев. В связи с этим закон несколько раз перерабатывали. В финальной версии законопроекта о рынке земли планируется ввести трехуровневое ограничение концентрации земли в одних руках.

ФОТО Сергея Тушинского «ФАКТЫ»

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