Украина

Рада отказалась отменить обучение в школах на украинском языке

Верховная Рада Украины отказалась отменить принятый 16 января 2020 года закон о полном среднем образовании, которым, в частности, определяются модели образования на украинском языке для разных школ.

По итогам рассмотрения проекта постановления об отмене решения Рады, за него проголосовали лишь 58 народных депутатов Украины.

Этим решением парламентарии разблокировали подписание документа спикером Рады и президентом Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», закон о полном среднем образовании определил три модели обучения на украинском языке в школах, в том числе, и для национальных меньшинств.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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