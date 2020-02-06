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Украина

У Путина отличились циничным заявлением о назначении российского чиновника "премьером ДНР"

12:53 6 февраля 2020 189
Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

В России цинично заявили, что возглавившего «правительство ДНР» экс-вице-губернатора Иркутской области Владимира Пашкова Кремль не делегировал — тот занял должность «как частное лицо».

Как сообщает УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Россия абсолютно не причастна к этому конфликту. Это же не официальное делегирование официального лица. В данном случае может идти речь только о действиях физического лица в качестве просто гражданина РФ. Никаких здесь противоречий нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос украинского журналиста о том, как назначение российского чиновника в оккупированном Донецке коррелируется с заявлениями Москвы о непричастности РФ к оккупации части украинского Донбасса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в партию российского писателя-боевика Захара Прилепина вошли бывшие так называемые «чиновники ДНР» — «экс-министр связи» Виктор Яценко и беглый экс-советник ликвидированного главаря донецких боевиков Александра Захарченко россиянин Александр Казаков.

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