Происшествия

Прилепин взял к себе в партию беглых «министров ДНР»: в сети смеются

Беглый «министр связи ДНР» Виктор Яценко и такой же беглый экс-советник ликвидированного главаря донецких боевиков Александра Захарченко россиянин Александр Казаков засветились на российском телевидении в руководстве партии «За правду». Новую политсилу создал Захар Прилепин, российский писатель, террорист, убивавший людей на Донбассе.

Видео выступления «экс-министра связи ДНР», в отношении которого в ОРДО ведется следствие по делу о крупных хищениях средств, вызвало активную реакцию в социальной сети.

Яценко, заявил, что он создал цифровую платформу для движения «За правду», которая работает «исключительно на российских программных продуктах» и назвал ее «Экосистема». А представивший создателя «уникальной» цифровой платформы беглый экс-советник Захарченко Александр Казаков, заявил, что «предназначена она для того, чтобы не было такого: письмо ушло в спам, звонил — не дозвонился».

«Если нынешняя связь „поднялась“, тогда п*ц..» — пишут дончане в комментариях, явно намекая на то, как плохо работает пресловутый местный мобильный монополист «Феникс». Провайдера мобильных услуг на оккупированной территории создали под руководством Яценко на базе оборудования, украденного у украинских мобильных операторов, которые успешно работали в Донецке до войны, но были отключены по приказу Яценко.

«Че тут такого? Многие едут на заработки в РФ. Не только таджики».

«Ну после того как поднялись на искусственном ажиотаже с Фениксом в 2018-м, накопили деньжат для старт-ап в эрэфии».

«На дурака не нужен нож… сначала отключили МТС, навезли дешевых по себестоимости симок от фени (Феникса. — Авт.), срубили бабла, а потом вернули МТС (Vodafone. — Авт.) гениальный план как озолотиться в гетто, впрочем, как и организация работ КПП с неиссякаемым очередями в хунту (на мирную территорию Украины. — Авт.)».

«Организаторы поднялись финансово».

«Вооот, а ведь мама говорила, иди, учись…».

«В условиях тоталитаризма и монополизма неважно быть ученым, нужно быть юрким и делиться с нужными людьми».

«Экс-"министр связи ДНР» и связанные с ним директор IT-компании и директор ГП «Почта Донбасса» явно не потянули новые тарифы «откатов» при новом главаре боевиков".

«Опять новая фейковая партия. Фрики создали партию по заказу власти», — комментируют видео россияне.

На учредительный съезд движения «За правду» явились звезда «Интернов», а также получивший российское гражданство американский актер — звезда боевиков конца 90-х годов и российская певица, горячо поддержавшая оккупацию Донбасса.

Напомним, известный российский певец потроллил партию беглых боевиков и вышедших в тираж актеров, назвав ее «компашкой — то, что надо».

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