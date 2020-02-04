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Прилепин взял к себе в партию беглых «министров ДНР»: в сети смеются
Беглый «министр связи ДНР» Виктор Яценко и такой же беглый экс-советник ликвидированного главаря донецких боевиков Александра Захарченко россиянин Александр Казаков засветились на российском телевидении в руководстве партии «За правду». Новую политсилу создал Захар Прилепин, российский писатель, террорист, убивавший людей на Донбассе.
Видео выступления «экс-министра связи ДНР», в отношении которого в ОРДО ведется следствие по делу о крупных хищениях средств, вызвало активную реакцию в социальной сети.
Яценко, заявил, что он создал цифровую платформу для движения «За правду», которая работает «исключительно на российских программных продуктах» и назвал ее «Экосистема». А представивший создателя «уникальной» цифровой платформы беглый экс-советник Захарченко Александр Казаков, заявил, что «предназначена она для того, чтобы не было такого: письмо ушло в спам, звонил — не дозвонился».
«Если нынешняя связь „поднялась“, тогда п*ц..» — пишут дончане в комментариях, явно намекая на то, как плохо работает пресловутый местный мобильный монополист «Феникс». Провайдера мобильных услуг на оккупированной территории создали под руководством Яценко на базе оборудования, украденного у украинских мобильных операторов, которые успешно работали в Донецке до войны, но были отключены по приказу Яценко.
«Че тут такого? Многие едут на заработки в РФ. Не только таджики».
«Ну после того как поднялись на искусственном ажиотаже с Фениксом в 2018-м, накопили деньжат для старт-ап в эрэфии».
«На дурака не нужен нож… сначала отключили МТС, навезли дешевых по себестоимости симок от фени (Феникса. — Авт.), срубили бабла, а потом вернули МТС (Vodafone. — Авт.) гениальный план как озолотиться в гетто, впрочем, как и организация работ КПП с неиссякаемым очередями в хунту (на мирную территорию Украины. — Авт.)».
«Организаторы поднялись финансово».
«Вооот, а ведь мама говорила, иди, учись…».
«В условиях тоталитаризма и монополизма неважно быть ученым, нужно быть юрким и делиться с нужными людьми».
«Экс-"министр связи ДНР» и связанные с ним директор IT-компании и директор ГП «Почта Донбасса» явно не потянули новые тарифы «откатов» при новом главаре боевиков".
«Опять новая фейковая партия. Фрики создали партию по заказу власти», — комментируют видео россияне.
На учредительный съезд движения «За правду» явились звезда «Интернов», а также получивший российское гражданство американский актер — звезда боевиков конца 90-х годов и российская певица, горячо поддержавшая оккупацию Донбасса.
Напомним, известный российский певец потроллил партию беглых боевиков и вышедших в тираж актеров, назвав ее «компашкой — то, что надо».
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