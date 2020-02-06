Шоу-бизнес

«Возьмите меня в плен»: Вика из «НеАнгелов» засыпала сеть соблазнительными фото в купальнике

Солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха после расставания с очередным женихом не упускает случая похвастаться своей шикарной спортивной фигурой. Тем более, что после зимнего отдыха на Мальдивах осталось много красивых снимков в соблазнительных купальниках. Вика опубликовала в Instagram новый фотосет в модном золотисто-нюдовом купальнике с высокими трусиками. Красотка показала свои формы во всех ракурсах, подчеркнув подтянутые ягодицы и прокачанный пресс.

«Я сдаюсь! Возьмите меня в Мальдивский плен, а не во все вот это… А как вам эта зимняя промозглая окружающая действительность?», — заинтриговала Вика подписью под фото.

Напомним, Мальдивы для Виктории — особенное место. Здесь она отдыхала в прошлом году с любимым, который сделал ей предложение. В сети певица показала кольцо от мужчины и сообщила, что собирается замуж. Но вскоре стало известно о разрыве пары. Причин Вика не называла. Сейчас ее сердце свободно.

А вот ее коллега по группе Слава Каминская после развода, похоже, встретила новую любовь. Она была замечена на отдыхе с актером Павлом Вишняковым.

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