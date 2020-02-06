В страшной аварии на Черниговщине погибла школьница: детали трагедии (фото)

Происшествия

В Козелецком районе Черниговской области произошло ДТП, в котором погибла школьница, а ее подруга получила травмы и находится в больнице. В начале январе во Львове в ДТП погибла трехлетняя девочка.

Как сообщили в Черниговском областном главке полиции, авария случилась 5 февраля на автодороге из столицы в Чернигов, практически на границе двух областей.

Водитель автомобиля «ВАЗ-2101» подобрал на дороге двух школьников. По неизвестным пока причинам он столкнулся с полуприцепом грузового автопоезда, в результате дети получили травмы. От полученных травм одна девочка погибла на месте, другую госпитализировали в Козелецкую райбольницу.

21-летнего водителя легковушки полиция задержала. Виновнику ДТП грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о ДТП на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе Изюма, в котором погибло пять человек. А в Новой Каховке из-за пьяного водителя в ДТП столкнулись три машины, один человек погиб.

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