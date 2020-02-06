24.45 / 24.71 26.82 / 27.26
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В страшной аварии на Черниговщине погибла школьница: детали трагедии (фото)

13:28 6 февраля 2020 402
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В Козелецком районе Черниговской области произошло ДТП, в котором погибла школьница, а ее подруга получила травмы и находится в больнице. В начале январе во Львове в ДТП погибла трехлетняя девочка.

Как сообщили в Черниговском областном главке полиции, авария случилась 5 февраля на автодороге из столицы в Чернигов, практически на границе двух областей.

Водитель автомобиля «ВАЗ-2101» подобрал на дороге двух школьников. По неизвестным пока причинам он столкнулся с полуприцепом грузового автопоезда, в результате дети получили травмы. От полученных травм одна девочка погибла на месте, другую госпитализировали в Козелецкую райбольницу.

21-летнего водителя легковушки полиция задержала. Виновнику ДТП грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о ДТП на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе Изюма, в котором погибло пять человек. А в Новой Каховке из-за пьяного водителя в ДТП столкнулись три машины, один человек погиб.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Иван Будько

Будько уже не тот: создатели "Сватов-7" срочно переписывают сценарий сериала

Кейт МИддлтон

Не похожа на настоящую принцессу: Кейт Миддлтон пришлось извиниться за свой внешний вид (фото)

Меган Маркл

Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон вступили в соперничество из-за Меган Маркл (фото)

Сивохо

“Опомнитесь, слуги”: Сивохо взорвал сети заявлением о пенсиях жителям ОРДЛО

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер