Украина

Убивал украинцев, а теперь просит милостыню в Москве: показательная история боевика «ДНР»

По сети распространяется видео с российским боевиком, который воевал на Донбассе, был ранен, а сейчас просит милостыню в Москве. Ранее на Донбассе был убит российский боевик, захвативший дом переселенца из Дебальцево.

«Если коротко… Родина бросит тебя сынок… Всегда», — пишет в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», опубликовавший фото «героя».

Видео с «Вампиром» — Виктором Сорокиным — было снято на Арбате. Боевик рассказал, что поехал на Донбасс в 2014 году. В частности, был в районе Марьинки Донецкой области. А теперь просит милостыню «на операцию», поскольку «государство не помогает».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», гражданин России Руслан Гаджиев, воевавший в рядах боевиков «ЛНР» и внесенный в обменные списки в 2019 году, был приговорен в Украине к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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