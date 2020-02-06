24.45 / 24.71 26.82 / 27.26
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Убивал украинцев, а теперь просит милостыню в Москве: показательная история боевика «ДНР»

13:34 6 февраля 2020 565
Боевик Сорокин
Инф. «ФАКТОВ»

По сети распространяется видео с российским боевиком, который воевал на Донбассе, был ранен, а сейчас просит милостыню в Москве. Ранее на Донбассе был убит российский боевик, захвативший дом переселенца из Дебальцево.

«Если коротко… Родина бросит тебя сынок… Всегда», — пишет в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», опубликовавший фото «героя».

Видео с «Вампиром» — Виктором Сорокиным — было снято на Арбате. Боевик рассказал, что поехал на Донбасс в 2014 году. В частности, был в районе Марьинки Донецкой области. А теперь просит милостыню «на операцию», поскольку «государство не помогает».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», гражданин России Руслан Гаджиев, воевавший в рядах боевиков «ЛНР» и внесенный в обменные списки в 2019 году, был приговорен в Украине к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Иван Будько

Будько уже не тот: создатели "Сватов-7" срочно переписывают сценарий сериала

Кейт МИддлтон

Не похожа на настоящую принцессу: Кейт Миддлтон пришлось извиниться за свой внешний вид (фото)

Меган Маркл

Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон вступили в соперничество из-за Меган Маркл (фото)

Сивохо

“Опомнитесь, слуги”: Сивохо взорвал сети заявлением о пенсиях жителям ОРДЛО

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер