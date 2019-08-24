Поучительно: убит боевик из России, захвативший квартиру переселенца в Дебальцево

Украина

Вынужденный переселенец из оккупированного города Дебальцево на Донетчине разместил на своей странице в социальной сети фоторепортаж о том, во что оккупанты превратили его жилье. Напомним, пропагандистов росТВ в прямом эфире поставили на место правдой о «ДНР».

Так пострадавший отреагировал на гибель российского боевика, занявшего его дом вместе со своей бандой наемников из РФ. Об этом сообщает ресурс Инфопост.

«Представьте, каково это видеть, как в вашем доме вашими вещами пользуются мрази, приехавшие сюда из России. Эти твари разрушили не только наши жизни, лишили дома и детства не только наших детей. У одних они отняли дом, сделав бомжами. У других — убили кого-то из родителей, отца или мать. И после этого они поедут к себе домой в Россию, к своим детям. Будут жить обычной жизнью, и рассказывать, как героически боролись в Украине с украинцами, называя нас фашистами», -- написал хозяин «отжатого» дома.

Свой фоторепортаж бывший житель Дебальцево посвятил возведению дома: старую хатку он своими руками вревратил в комфортное жилье, посадил сад и вырыл пруд.

Строительство дома

Дети во дворе

Прудик во дворе очень любили дети

По его словам, оккупанты устроили в захваченном жилище свою «располагу», куда водили проституток, а пруд превратили в мусорную яму. Снимки о своем пребывании в «освобожденном» жилище боевики сами постили на своих страницах в соцсети, и они попались на глаза подлинным хозяевам.

«А эти фото сделаны в построенном мною доме уже российскими „освободителями“. Их я обнаружил сначала по привязке к геолокации в соцсети „ВКонтакте“, а после — в связанных с ними профилях», — пишет настоящий домовладелец.

Также дебальчанин, повествуя об «освободителях», размещает пост одного из сообщников «Ярика», где тот просит сочувствующих сброситься на сигареты для «борцов с нацизмом» в Украине.

О гибели российского оккупанта «Ярика», под предводительством которого «Имперский легион» захватил его жилье, вынужденный переселенец из Дебальцево, также узнал из соцсети. Обстоятельства гибели российского наемника Андрея Ярева пока не обнародованы. Да, в общем, они не столь важны. Более показательно, что прибыв в Украину из России повоевать, назад «Ярик» отправится «грузом-200».

Боевик в «отжатом» доме

«У кого-то эти фото могут не вызывать эмоций. Для нас же здесь каждый уголок, каждая вещь — имеет свою историю… Этот дом не достался мне на халяву, я приобрел старую хатку и достраивал ее несколько лет… Во дворе посадил много хвойных, выкопал декоративный пруд, заселил золотыми рыбками. …», -- вспоминает хозяин дома.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как сами сепаратисты в ОРДО жалуются на отжим имущества и пытки.

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