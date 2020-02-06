Украина

Встретились два одиночества: крымнашиста Зубкова посадили в одну камеру с экс-мэром Евпатории

Арестованный в Крыму предприниматель Олег Зубков, приветствовавший аннексию полуострова Россией, оказался в одной камере с экс-главой оккупационной администрации Евпатории Андреем Филоновым.

«Предавшие Украину и звавшие в свой дом путинских «зеленых человечков», бывший мэр Евпатории Андрей Филонов и Олег Зубков, грозивший «натравить львов на бЕндер», сидят в «родной гавани» в одной камере построенного с их помощью оккупантами «русского мира», — пишет в Twitter Vitauskas.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дело на Зубкова открыли после того, как в сафари-парке «Тайган» лев укусил туристку — она фотографировалась с хищником, положив ему руку на голову.

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