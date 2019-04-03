Украина

Оккупанты завели дело на мэра захваченной Евпатории: что известно

В Крыму возбудили уголовное дело в отношении главы оккупационной российской администрации Евпатории Андрея Филонова. Ему инкриминируют превышение служебных полномочий с причинением тяжких последствий. Ранее сообщалось об аресте в Крыму ялтинского журналиста Евгения Гайворонского, ранее поддержавшего «русскую весну» на полуострове.

Как сообщают «Крым.Реалии» со ссылкой на местные массмедиа, в среду, 3 апреля по месту жительства мэра Евпатории, в местной администрации и по другим адресам проводятся обыски. Также известно, что накануне Андрей Филонов сообщил о решении горсуда, в котором говорится о его увольнении.

Кстати, данные Филонова находятся в базе «Миротворца». «Сепаратист. Пособник российских оккупантов. Член местного отделения партии „Единая Россия“ (г. Евпатория)», — говорится в его досье.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце марта в оккупированном Крыму арестовали первого и единственного президента полуострова Юрия Мешкова, ранее резко раскритиковавшего крымские «власти».

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