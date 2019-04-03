- 13:06 В Украине приняли важное решение о чартерах в Россию
- 12:45 У Путина отреагировали на заявление НАТО о помощи Украине для сдерживания России в Азовском море
- 12:42 Перед вторым туром команда Зеленского выдвинула требования к Порошенко
- 12:39 "Батько сидит на двух стульях": Ганапольский рассказал о реальных отношениях Лукашенко с Путиным
- 12:32 Оккупанты завели дело на мэра захваченной Евпатории: что известно
- 12:23 "Для куклы Барби?": девушка показала купленный в интернете корсет, с трудом натянув его на ногу
- 12:21 Зеленский — пластилиновый кандидат, его результат стал шоком для Кремля, — Александр Мартыненко
- 12:20 Украинка Козлова на старте турнира в Чарльстоне обыграла одну из знаменитых сестер-близнецов
- 12:18 "Они дважды вкладывали в МММ, а теперь берут всю зарплату и идут в казино ставить на зеро"
- 12:13 В центре Киева в отеле нашли мертвую девушку: первые подробности
Оккупанты завели дело на мэра захваченной Евпатории: что известно
В Крыму возбудили уголовное дело в отношении главы оккупационной российской администрации Евпатории Андрея Филонова. Ему инкриминируют превышение служебных полномочий с причинением тяжких последствий. Ранее сообщалось об аресте в Крыму ялтинского журналиста Евгения Гайворонского, ранее поддержавшего «русскую весну» на полуострове.
Как сообщают «Крым.Реалии» со ссылкой на местные массмедиа, в среду, 3 апреля по месту жительства мэра Евпатории, в местной администрации и по другим адресам проводятся обыски. Также известно, что накануне Андрей Филонов сообщил о решении горсуда, в котором говорится о его увольнении.
Кстати, данные Филонова находятся в базе «Миротворца». «Сепаратист. Пособник российских оккупантов. Член местного отделения партии „Единая Россия“ (г. Евпатория)», — говорится в его досье.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце марта в оккупированном Крыму арестовали первого и единственного президента полуострова Юрия Мешкова, ранее резко раскритиковавшего крымские «власти».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!