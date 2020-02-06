«Еще идет дискуссия»: перепись населения в Украине оказалась под вопросом

Украина

В правительстве пока не решили, будут ли проводить перепись населения страны, хотя результаты электронной переписи вызвали неоднозначную реакцию.

Как сообщает «Украинская правда», министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет считает главной проблемой сопоставимость финансирования и итогового качества переписи.

«У нас есть разные мнения внутри команды по этому. Будем общаться со специалистами, в том числе с финансистами, потому что, к сожалению, это не простое решение, здесь нет правильно или неправильно. Есть решение, которое приходится принимать, учитывая те бюджеты, которые у нас есть», — сказал Дубилет.

Ранее сообщалось, что известный социолог разгромила идею электронной переписи. Она считает, что применяемую методику нельзя назвать даже социологическим исследованием.

Фото: KP.ua

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