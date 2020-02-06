«Не время»: в Кабмине высказались против продажи sim-карт по паспортам

Украина

Изменение правил продажи мобильных sim-карт приведет к дополнительной нагрузке на все стороны процесса. Ранее «слуги народа» подавали в Раду законопроект № 1083, который вносил кардинальные новшества в сферу мобильной связи.

Как сообщает УНН в Кабмине пока не поддерживают инициативу продажи sim-карт по паспортам.

«Это дополнительная регуляция, если мы сделаем регуляцию о том, что ты покупаешь sim-карту только напротив паспорта, это дополнительная нагрузка как для граждан, так и для бизнеса. Я думаю, что сейчас фокус для украинской власти должен быть в том, чтобы как можно больше дерегулировать всего, а затем уже закручивать гайки, если потребуется… Я думаю, для этого не время», — заявил министр кабинета министров Дмитрий Дубилет на пресс-конференции.

Напомним, в ходе этой же пресс-конференции Дубилет рассказал о перспективах проведения в Украине переписи населения.

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