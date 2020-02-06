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Здоровье и медицина

Ивано-Франковск из-за гриппа объявил карантин в школах

18:51 6 февраля 2020 27
школа
Инф. «ФАКТОВ»

В школах Ивано-Франковска с 7 февраля объявлен карантин из-за растущего числа заболевших гриппом и ОРВИ. Город последовал примеру других областных центров, где ради сдерживания заболевания отпустили школьников на внеплановые каникулы.

По последним данным, в Ивано-Франковске был на 3% превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ. Заболеваемость достигла 954 случаев на 100 тысяч горожан. В среднем по школам из-за болезни отсутствует каждый пятый ученик.

Карантин объявлен до 16 февраля. Нужно ли будет его продлевать, станет понятно по результатам мониторинга заболеваемости городской комиссией.

Напомним, на карантин ушла большая часть школ в Киеве. Объявлены дополнительные выходные в учебных заведениях Днепра. Из-за гриппа приостановлены занятия в школах Львова.

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