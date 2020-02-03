Деньги

У Пристайко шесть квартир и 2 миллиона гривен дохода: что показала налоговая декларация главы МИД

Глава МИД Украины Вадим Пристайко подал ежегодную декларацию в Единый государственный реестр деклараций НАПК, в ней он отобразил более 2 млн гривен доходов. Ранее Рада заставила подать декларацию главу Офиса президента Андрея Богдана.

УНН сообщает, что Пристайко задекларировал 690 067 грн заработной платы, полученной в Министерстве иностранных дел Украины, а также возмещение в размере 1 382 453 грн от Миссии Украины при НАТО — Пристайко работал в ней до того, как его назначили министром в конце августа 2019 года.

Кроме того, глава МИД задекларировал доход от предоставления в аренду имущества жены Ирины — на общую сумму 336 тысяч гривен.

У Пристайко указаны в декларации шесть квартир. Из них две — в общей собственности с членами семьи, а четыре находятся в собственности жены.

Ранее сообщалось, что стало известно, чем владеет новый начальник главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Владимир Астрейко.

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