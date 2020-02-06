- 20:32 На оккупированной Донетчине из-за разгула стихии погибла женщина
- 20:16 Глава таможни угодил в секс-скандал, но "ничего страшного" не видит
- 20:10 Рада закрылась, не приняв ни одну из поправок к "земельному" закону
- 19:46 "История очень серьезная": Зеленский отреагировал на обыски у журналистов "1+1"
- 19:45 "Нет проблем": Пристайко прокомментировал слухи о его отставке
- 19:44 В Одессе патрульные спасли годовалого ребенка, которого пыталась задушить родная мать
- 19:39 На оккупированном Донбассе разбился междугородний автобус: есть жертвы, много травмированных
- 19:34 Китайский коронавирус может обрушить мировую экономику: пострадает ли Украина
- 19:30 Лягушка съела одну из самых ядовитых змей в мире
- 19:22 Зеленский готов уволить Богдана, но есть два "но": источник раскрыл детали
- 18:56 Свитолина и Ястремская вывели сборную Украины в следующий этап Кубка Федерации
- 18:51 Ивано-Франковск из-за гриппа объявил карантин в школах
Глава таможни угодил в секс-скандал, но "ничего страшного" не видит (видео)
Глава Таможенной службы Максим Нефедов развлекался в одном из наиболее дорогих киевских клубов, причем в шоу присутствовали элементы БДСМ. Ранее в Молдове в громкий секс-скандал попал украинский консул.
Видео отдыха Нефедова опубликовала Страна.ua. По этому поводу с чиновником пообщался пранкер Джокер, который утверждает, что Нефедов отвечал ему от имени заместителя главы фракции «Слуги народа» Евгении Кравчук.
«Извини, а в чем именно скандал? Это просто ночной клуб, девушки PJ, не оголенные, я ничего ужасного не делаю», — ответил ему Нефедов.
Пранкер отметил, что ночной клуб Queen, где «засветился» Нефедов, принадлежит россиянам.
В своем Telegram-канале Джокер опубликовав скриншот переписки.
Ранее сообщалось, что нардеп Илья Кива разглядывал в Раде голые фото.
Фото: УП
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...