Происшествия

Глава таможни угодил в секс-скандал, но "ничего страшного" не видит (видео)

Глава Таможенной службы Максим Нефедов развлекался в одном из наиболее дорогих киевских клубов, причем в шоу присутствовали элементы БДСМ. Ранее в Молдове в громкий секс-скандал попал украинский консул.

Видео отдыха Нефедова опубликовала Страна.ua. По этому поводу с чиновником пообщался пранкер Джокер, который утверждает, что Нефедов отвечал ему от имени заместителя главы фракции «Слуги народа» Евгении Кравчук.

«Извини, а в чем именно скандал? Это просто ночной клуб, девушки PJ, не оголенные, я ничего ужасного не делаю», — ответил ему Нефедов.

Пранкер отметил, что ночной клуб Queen, где «засветился» Нефедов, принадлежит россиянам.

В своем Telegram-канале Джокер опубликовав скриншот переписки.

Ранее сообщалось, что нардеп Илья Кива разглядывал в Раде голые фото.

Фото: УП

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