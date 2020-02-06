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Политика

Никаких телефонов: после скандала с Гончаруком правила охраны Разумкова изменили

22:02 6 февраля 2020 52
разумков
Инф. «ФАКТОВ»

На скандал с прослушиванием разговоров в служебном кабинете премьер-министра отреагировали и другие известные политики. Охранники спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова во избежание инцидентов просят посетителей оставлять на входе мобильные телефоны.

Новые правила касаются визитеров в служебный кабинет председателя Верховной Рады. «Охрана изменила правила. Просят сдавать телефоны при входе. Ранее все желающие заходили с телефонами», — рассказал Разумков в комментарии Радио Свобода.

Напомним, разговоры в служебном кабинете премьера Гончарука были записаны и слиты в соцсети. При разговоре присутствовали представители Национального банка, министры и их заместители. Обсуждалась финансовая ситуация в государстве и способы донести информацию до президента.

СБУ после утечки провела обыски в редакциях программ, выходящих на телеканале «1+1», у представителей Управления госохраны, по месту жительства журналистов. Об этом подробнее в статье «Привет» Коломойскому и Дубинскому: что стоит за обысками на «плюсах» и зачем это Зеленскому.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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