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Никаких телефонов: после скандала с Гончаруком правила охраны Разумкова изменили
На скандал с прослушиванием разговоров в служебном кабинете премьер-министра отреагировали и другие известные политики. Охранники спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова во избежание инцидентов просят посетителей оставлять на входе мобильные телефоны.
Новые правила касаются визитеров в служебный кабинет председателя Верховной Рады. «Охрана изменила правила. Просят сдавать телефоны при входе. Ранее все желающие заходили с телефонами», — рассказал Разумков в комментарии Радио Свобода.
Напомним, разговоры в служебном кабинете премьера Гончарука были записаны и слиты в соцсети. При разговоре присутствовали представители Национального банка, министры и их заместители. Обсуждалась финансовая ситуация в государстве и способы донести информацию до президента.
СБУ после утечки провела обыски в редакциях программ, выходящих на телеканале «1+1», у представителей Управления госохраны, по месту жительства журналистов. Об этом подробнее в статье «Привет» Коломойскому и Дубинскому: что стоит за обысками на «плюсах» и зачем это Зеленскому.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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