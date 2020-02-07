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Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: адвокат отказался защищать обвиняемого
В четверг, 6 февраля, должно было состояться первое заседание в закрытом режиме Раздельнянского районного суда, где рассматривается уголовное дело по жестокому умышленному убийству несовершеннолетней Даши Лукьяненко.
Ранее подозреваемый в убийстве Даши Лукьяненко потребовал открытого суда, но ему отказали.
Напомним, преступление классифицировано по ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ст. 297 (надругательство над телом) УК Украины.
Однако это заседание не состоялось. Это произошло в силу того, что от защиты подозреваемого 22-летнего Николая Тарасова отказался адвокат. Новому защитнику необходимо время на изучение материалов дела.
Подобными «перипетиями» не на шутку встревожены жители Ивановки, где в июне минувшего года разыгралась эта страшная кровавая драма.
«А что, если и 24 февраля (на эту дату перенесено судебное заседание — Авт.) и этот откажется? Желаю моральных сил и терпения родителям и всем родным Даши. Общественность все же надеется, что справедливый приговор будет вынесен в ближайшее время», — прокомментировал председатель Ивановской ОТГ Виктор Лобач.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что пропавшую днем 13 июня по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка Одесской области, 11-летнюю Дашу Лукьяненко разыскивали сотни людей — сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации были задействованы водолазы и авиация.
19 июня Лукьяненко обнаружили убитой в выгребной яме. По подозрению в убийстве был задержан 22-летний местный житель Николай Тарасов.
21 июня Тарасов был помещен в СИЗО без права внесения залога, в августе суд постановил направить мужчину в медицинское учреждение для проведения комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы.
22 ноября обвинительный акт направлен в суд. 10 декабря в Раздельнянском суде Одесской области начато подготовительное заседание, во время которого Тарасов заявил, что не убивал Лукьяненко, а признательные показания дал под давлением правоохранителей.
Также 11 декабря суд постановил перевести Тарасова в Одесский следственный изолятор из Раздельнянского ИВС, где фигурант находился в одиночной камере.
9 января в суд поступило ходатайство от и.о. начальника Одесского СИЗО с просьбой перевести обвиняемого в отдельную камеру, против чего возражал сам фигурант и его адвокат. Суд оставил подозреваемого в общей камере СИЗО. Тарасов заявил журналистам, что якобы признался в содеянном под давлением правоохранителей.
27 января 2020 года Раздельнянский райсуд Одесской области постановил, что дело будет слушаться в закрытом режиме.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что родные не приходят на свидания в СИЗО к обвиняемому в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко.
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