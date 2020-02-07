Коммунальная катастрофа: в Индии из водопроводных кранов полился алкоголь

Мир

Работа коммунальных служб часто вызывает нарекания у граждан, но иногда причины их возмущения с трудом поддаются объяснениям.

Так, после того, как в индийском штате Керала из водопроводных кранов многоквартирного дома полился алкоголь, местные жители завалили жалобами коммунальные службы — дескать, невозможно помыться и попить воды.

По словам граждан, их дети не могли пойти в школу, а они сами — на работу, потому что из кранов текла «смесь пива, бренди и рома». Конечно, в более «северных» странах инцидент вызвал бы другую реакцию, но в Индии коммунальные службы немедля приступили к ликвидации аварии, передает BBC.

После настойчивых поисков недалеко от жилого комплекса они обнаружили подземный склад алкоголя. Пьянящая смесь из шести тысяч литров конфискованного алкоголя находилась в цистернах, одна из которых дала течь, отчего жидкость просочилась в систему водоснабжения.

Идя навстречу пожеланиями жителей, местные власти начали откачку опасной жидкости, организовав в то же время подвоз питьевой воды.

Напомним, что в марте прошлого года сообщалось, что в венесуэльском городе Сан-Диего из водопроводных кранов полилась черная вода. Предполагалось, что в систему водоснабжения попала нефть.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что иногда коммунальщики заслуживают хвалебных слов и в Украине.

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