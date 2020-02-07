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Военные США ликвидировали главаря «Аль-Каиды» в Йемене, — Белый дом

2:56 7 февраля 2020 23
Американские военные
Инф. «ФАКТОВ»

Военные США ликвидировали главаря террористической группировки «Аль-Каида» в Йемене Касима ар-Рими. Ранее сообщалось об убийстве сына Усамы бен Ладена.

О проведении новой операции говорится в на сайте Белого дома.

В заявлении отмечается, что антитеррористическую операцию в Йемене проводили по приказу президента США Дональда Трампа.

«В результате операции был ликвидирован основатель и главарь террористической группировки „Аль-Каида на Аравийском полуострове“ Касем ар-Райми, являвшийся также заместителем главаря „Аль-Каиды“ Аймана аз-Завахири. Его смерть еще больше разрушает „Аль-Каиду на Аравийском полуострове“ и глобальное движение „Аль-Каида“ и приближает нас к устранению угроз, которые эти группировки представляют для нашей национальной безопасности», — отметили в Белом доме.

Также в Белом доме обратили внимание на то, что Ар-Райми вступил в «Аль-Каиду» в 1990-х годах. Он работал в Афганистане на Усаму бен Ладена — бывшего лидера международной исламской террористической организации.

В администрации Трампа отметили, что Штаты будут продолжать работать для уничтожения террористов, которые стремятся причинить вред народу США.

Напомним, Трамп заявил о ликвидации сына известного террориста Усамы бен Ладена. По словам американского президента, Хамза бен Ладен был убит в ходе контртеррористической спецоперации США в афгано-пакистанском регионе. Трамп добавил, что убийства сына бен Ладена подорвет деятельность «Аль-Каиды».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале января военные США убили генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, которого Трамп называл террористом номер один в мире. Тогде же он заявлял, что Сулеймани был причастен к гибели миллионов человек.

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