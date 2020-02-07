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Дочь Успенской после скандала таки сбежала от матери
После громкого скандала и взаимных обвинений дочь певицы Любы Успенской Татьяна Плаксина таки сбежала от матери. Женщины не смогли найти общий язык, девушка настаивала на отдельном проживании и самостоятельной жизни. Звездная мать, которая всегда опекала дочь, смирилась с ее решением и отпустила на все четыре стороны. Певица подтвердила, что 30-летняя Татьяна улетела к отцу Александру в США.
«Да, она больше не живет в России. Приняла такое решение сама, я удерживать не стала. Сказала: „Пожалуйста, уезжай в Америку!“ Оплатила билеты, она взяла сумму денег, которую ей дали за продажную информацию, и уехала к папе. Пусть они будут счастливы! Пусть она докажет, что хочет. Теперь у нее свобода полная», — рассказала 65-летняя Успенская.
Певица все еще не может прийти в себя после выхода скандальной программы «Звезды сошлись», в которой единственная дочь обвинила ее в физическом насилии.
«Это все вранье, что я ей запрещала делать то, что она хочет. Я хотела, чтобы выздоровела и доделала операции, которые для нее очень важны. Чтобы она вновь стала красивой девочкой, уверенной в себе. Из-за этого я и держала ее возле себя. Дай Бог, чтобы она действительно доказала, что во мне не нуждается. Я буду только счастлива!» — рассказала Успенская.
Позже Таня вернулась в дом матери и даже попросила у нее прощения. Из-за скандала у Успенской резко поднялось давление, она оказалась в предынсультном состоянии.
Телеведущий Андрей Малахов пытался примирить женщин и приехал к ним в гости. Однако конфликт между родными загасить не удалось. Успенская шокировала откровениями о муже, обвинила его в шантаже.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».