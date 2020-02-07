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Коломойский отговорил Богдана уходить в отставку: всплыла резонансная деталь
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, который отшучивался по поводу того, что он постоянно сопровождает Владимира Зеленского, а потом пропавший из «эфира», собирался в отставку, однако его отговорили от этого.
Об этом в своей статье пишет главный редактор сайта «ФАКТЫ» Ярослав Жаренов, ссылаясь на собственный источник.
«Ходят слухи, что Богдан готов был действительно покинуть место главы ОП (не так, как в первый раз), но якобы его от этого отговорил все тот же олигарх (Игорь Коломойский. — Ред.)», — утверждает он.
Полный текст материала об отношениях Зеленского и Коломойского, прослушке премьер-министра Алексея Гончарука и последовавших обысках на канале олигарха «1+1», читайте на сайте «ФАКТОВ».
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