24.37 / 24.63 26.66 / 27.14
Киев: -6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Коломойский отговорил Богдана уходить в отставку: всплыла резонансная деталь

10:01 7 февраля 2020 380
Андрей Богдан
Инф. «ФАКТОВ»

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, который отшучивался по поводу того, что он постоянно сопровождает Владимира Зеленского, а потом пропавший из «эфира», собирался в отставку, однако его отговорили от этого.

Об этом в своей статье пишет главный редактор сайта «ФАКТЫ» Ярослав Жаренов, ссылаясь на собственный источник.

«Ходят слухи, что Богдан готов был действительно покинуть место главы ОП (не так, как в первый раз), но якобы его от этого отговорил все тот же олигарх (Игорь Коломойский. — Ред.)», — утверждает он.

Полный текст материала об отношениях Зеленского и Коломойского, прослушке премьер-министра Алексея Гончарука и последовавших обысках на канале олигарха «1+1», читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сивохо

“Опомнитесь, слуги”: Сивохо взорвал сети заявлением о пенсиях жителям ОРДЛО

Иван Будько

Будько уже не тот: создатели "Сватов-7" срочно переписывают сценарий сериала

Оливия Нанн

Девушка поделилась ужаснувшим друзей селфи — она не заметила, что была не одна (фото)

Ксения Собчак

Ксения Собчак влипла в громкий скандал из-за фашизма

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер