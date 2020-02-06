"Привет" Коломойскому и Дубинскому: что стоит за обысками на "плюсах" и зачем это Зеленскому

Политика

Обыски СБУ в здании телеканала «1+1» стали одним из главных событий последних дней. И хоть информационная повестка в Украине меняется со скоростью, с которой Илон Маск выводит свои ракеты на орбиту, эту новость сложно назвать проходящей. Сам по себе факт обысков выглядит весьма интересным, и вот почему.

Не секрет, что власть в стране сконцентрирована в руках Зеленского. Офис президента, Кабмин, парламентское монобольшинство в конце концов. Но, как известно, короля делает свита. И тема внутренних конфликтов в команде президента уже длительное время муссируется в прессе. Андрей Богдан никак не может найти общий язык с Андреем Ермаком, а фракция «Слуга народа» в Верховной Раде — «единая и неделимая» только на словах.

«Слив» разговоров якобы премьера Гончарука стал первым громким сигналом Зеленскому и его окружению. Ведь при полном контроле спецслужб прослушать одно из первых лиц государства мог разве что кто-то из «своих». Очевидно, премьерство Гончарука не сильно нравится одному известному олигарху, напрямую причастному к победе Зеленского на выборах. И попытки снять Гончарука с поста главы правительства источники связывали именно с желанием этого человека. Но Гончарук ПОКА ЧТО усидел в кресле, а вместо этого СБУ пришла с обысками к журналисту программы «Секретные материалы», которую ранее вел депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский.

Деятельность Дубинского СМИ связывают с обслуживанием интересов вышеупомянутого олигарха. А вот глава СБУ Баканов по праву считается человеком Зеленского и пришел во власть из группы так называемых «квартальцев». Что же произошло? Неужели Зеленский решил придавать медиаресурс, благодаря которому и заехал на Банковую? Или это лишь первый звоночек? А может, и вовсе «атака» на «1+1» является отвлекающим маневром на фоне принятия непростого закона о свободном рынке земли?

Источники в окружении Зеленского несколько месяцев назад говорили о желании президента избегать ассоциации с Игорем Коломойским. И хотя сам олигарх, да и президент уверяют, что, мол, никто никому сейчас не помогает, верилось в это с трудом. Люди президента, а иногда и он сам, охотно комфортно себя чувствуют на ток-шоу «Право на владу» (канал «1+1»). Ну и как не вспомнить историю с «ПриватБанком» и другими интересами бизнесмена?

Между Коломойским и Офисом президента явно непростые отношения. Именно ОП в последних полгода выступал главным двигателем реформ и автором законов. Нардепы пока «учились» и исполняли скорее роль статиста. Ровно до тех пор, пока это не затронуло их собственные интересы. Голосование по правкам в Конституцию о сокращении количества депутатов парламента до 300 стало весьма показательным. Группа Коломойского в СН (Бужанский, Дубинский), а также близкий соратник олигарха Палица и его группа «За будущее» голосов за закон не дали. Их можно понять, отмена «мажоритарки», заложенная в проекте закона, означает, что многие из них в новый созыв Рады просто могут не попасть. И это на фоне слухов о возможном роспуске нынешнего парламента. Впрочем, коллективное «нет» людей, которых связывают с Коломойским, стало явным звоночком для Банковой.

«Ответка» в виде обысков СБУ стала сюрпризом даже для людей с многолетним опытом в сфере медиа и политики. Экс-гендиректор «1+1» Александр Ткаченко, которого даже сватали на место Виталия Кличко (он является автором нашумевшего закона о медиа), не мог подобрать слов. Говорил о давлении на журналистов и многом другом, но внятно ответить, поддерживает ли Ткаченко теперь свой закон о медиа, сам нардеп не смог.

Показательно, что за коллег из «1+1» мало кто вступился. Видимо, это стало эхом участия канала в избирательной кампании Зеленского, когда по «плюсам» круглыми сутками крутили «Квартал», показывали фильм про Рейгана с озвучкой Зе, «Слуга народа» и уже ставший легендарным сюжет о том, как Порошенко якобы убил своего брата.

Учитывая, что обыск прошел как раз накануне голосования за многострадальный закон о свободном рынке земли, источник на Банковой намекнул, что таким образом Зеленский подталкивает «непослушных» нардепов из «Слуги народа» таки дать голоса, а владельцу «1+1» напоминает, кто же в стране президент.

На фоне практически ежедневных зашкваров «слуг народа» и новых идей Сивохо, даже грызня между Богданом и Ермаком ушла на второй план. Источник, близкий к Зеленскому, говорит, что президента утомила постоянная конфликтность Богдана. Ермак же, наоборот, показывает результат на международном направлении. В частности, успешные переговоры с Россией по поводу обмена пленными, а также дальнейший диалог о возвращении Донбасса. Зеленский понимает, что многое в этом вопросе будет зависеть от него лично, но и роли Ермака отдает должное. В то же время Богдан даже на некоторое время фактически исчез из информполя, уйдя за кулисы. Ходят слухи, что Богдан готов был действительно покинуть место главы ОП (не так, как в первый раз), но якобы его от этого отговорил все тот же олигарх. По словам некоторых собеседников, даже Зеленский подумывает избавиться от главы своего Офиса, но его останавливает слишком короткая скамья запасных и непривычное для нас в политике чувство совести. Все же именно Богдан стал одним из архитекторов победы Зе-президента на выборах.

С каждым днем градус напряжения в окружении Зеленского растет, рейтинг снижается, и, видимо, потому глава государства спешит провести сложные голосования. Даже если монобольшинство в Раде будет под вопросом, депутатов можно будет некоторое время держать на поводке под предлогом того, что в следующий раз их уже не изберут.

Политическая весна обещает быть интересной.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что обыски, которые проводит СБУ в здании телеканала «1+1» на улице Куреневской в Киеве, вызвали бурю эмоций в социальных сетях. В частности, журналист Алексей Панич считает, что это открытая фаза противостояния «квартальских» и «Бениных». Он не исключает, что это продолжение истории с прослушкой разговоров Гончарука, записи которой якобы монтировали на компьютере одного известного журналиста, работающего на «плюсах».

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