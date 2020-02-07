Шоу-бизнес

Голливуд обсуждает скоропалительный пятый брак актрисы и модели Памелы Андерсон, которая 20 января неожиданно вышла замуж за 74-летнего продюсера Джона Питерса, а уже 12 дней спустя объявила о разрыве с ним.

Издание Page Six сообщило причину, по которой 52-летняя секс-бомба решила сначала связать себя узами брака, а затем спешно их расторгнуть. Как сообщил осведомленный источник, Памела поспешила с замужеством потому, что только что вернулась из Индии, где она провела месяц, «духовно очищаясь». Ее душу переполняла любовь. «Ее сердце было открыто. Но, по зрелом размышлении, оказалось слишком открыто», — приводит слова инсайдера издание.

Хотя у Андерсон и продюсера фильма «Звезда родилась» был краткий роман около 30 лет назад, до их тайной свадебной церемонии, которая состоялась в Малибу, они провели вместе всего лишь три дня. После заключения брака Андерсон практически сразу же пожалела о своем решении.

«Памела находится на своей волне, отличаясь от других людей. У нее громадное сердце, и она любит сильно, быстро и крепко… Она вернулась из путешествия, и Джон сказал ей: „Я тебя люблю. Давай поженимся“. И она ответила: „Окей“», — говорит источник. Они провели в качестве мужа и жены полтора дня — после чего актриса осознала, что совершила «ужасную ошибку». Она поняла, что Питер чересчур властный, что он будет стараться ее контролировать. Ей также не понравилось, что его слишком интересует слава. Сама она сейчас предпочитает держаться подальше от мира шоу-бизнеса, занимаясь благотворительными проектами, а также защищая права животных.

Андерсон почувствовала, что Джон расстроен тем, что она хочет сохранить свою финансовую независимость. И что он уже начал строить планы относительно ее дальнейшей карьеры и подыскивать ей роли в своих фильмах — после того, как публично заявил, что Памела еще не использовала до конца свой творческий потенциал. Это не входило в планы красотки. И она решила дать супругу отставку, заявив в официальном заявлении, что они Питерсом решили «побыть врозь», чтобы понять — чего они «хотят от жизни и от друг друга».

Андерсон и Питерс, хотя и сыграли свадьбу, не успели до конца оформить все необходимые документы. Поэтому их брак еще не имел полной юридической силы. Развода, как такового не будет. Их союз будет просто аннулирован.

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