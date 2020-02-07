Чиновники украли у детей 7 млн гривен: раскрыта преступная схема

Происшествия

В Одесской области чиновники райгосадминистранции и местного отделения банковского учреждения в течение двух лет присвоили 7 миллионов бюджетных денег, которые предназначались для помощи 190 детям. Ранее чиновников Луганщины заподозрили в хищении денег при строительстве детского дома семейного типа и зоны отдыха.

В Офисе генерального прокурора сообщают, что различные виды соцспомощи оформлялись на несуществующих детей, якобы родившихся вне учреждений здравоохранения Одесской области.

Утверждается, что организатор схемы привлек к противоправным действиям руководителя одного из отделов Управления социальной защиты населения Беляевской районной государственной администрации Одесской области и заместителя управляющего территориальным отделением банковского учреждения.

Уголовное производство заведено по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Санкция статьи — от семы до двенадцати лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», следователи прокуратуры обнаружили злоупотребление и хищение бюджетных денег чиновниками одного из управлений Луганской облгосадминистрации во время ремонта моста в Станице Луганской.

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