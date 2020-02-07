- 11:07 Чиновники украли у детей 7 млн гривен: раскрыта преступная схема
- 10:58 Лучшее упражнение для ягодиц: тренер Дженнифер Лопес раскрыл секрет
- 10:47 Пушилину предрекли судьбу Захарченко: главаря "ДНР" может спасти СБУ
- 10:43 Секс-скандал с украинским консулом в Молдове: появилась реакция МИД
- 10:17 В Одессу на гастроли не пустили актеров из России
- 10:16 В Чечне избили адвоката, которая защищала узников Кремля Гриба и Клыха
- 10:13 Стало известно, почему Памела Андерсон решила развестись через 12 дней после бракосочетания
- 10:13 Знаменитый российский актер экстренно госпитализирован с пневмонией
- 10:01 Коломойский отговорил Богдана уходить в отставку: всплыла резонансная деталь
- 09:42 Приложение "Дія": как его скачать и какие сервисы уже доступны
- 09:31 Дочь Успенской после скандала таки сбежала от матери
- 09:29 Перевозила старопечатные книги в Infiniti: на Житомирщине задержали монахиню из России
Чиновники украли у детей 7 млн гривен: раскрыта преступная схема
В Одесской области чиновники райгосадминистранции и местного отделения банковского учреждения в течение двух лет присвоили 7 миллионов бюджетных денег, которые предназначались для помощи 190 детям. Ранее чиновников Луганщины заподозрили в хищении денег при строительстве детского дома семейного типа и зоны отдыха.
В Офисе генерального прокурора сообщают, что различные виды соцспомощи оформлялись на несуществующих детей, якобы родившихся вне учреждений здравоохранения Одесской области.
Утверждается, что организатор схемы привлек к противоправным действиям руководителя одного из отделов Управления социальной защиты населения Беляевской районной государственной администрации Одесской области и заместителя управляющего территориальным отделением банковского учреждения.
Уголовное производство заведено по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Санкция статьи — от семы до двенадцати лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», следователи прокуратуры обнаружили злоупотребление и хищение бюджетных денег чиновниками одного из управлений Луганской облгосадминистрации во время ремонта моста в Станице Луганской.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.