Происшествия

На ремонте моста в Станице Луганской украли миллионы, — ГПУ

Следователи Генпрокуратуры обнаружили злоупотребление и хищение бюджетных денег чиновниками одного из управлений Луганской облгосадминистрации во время ремонта моста в Станице Луганской.

В четверг, 19 декабря, в ходе обысков прокуроры изъяли документы о проведении капитального строительства моста через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе.

Следствие считает, что чиновники вместе с коммерческой фирмой-подрядчиком при ремонте моста через реку завысили объемы и стоимость работ. Предварительно установлено, что чиновники и бизнесмены намеревались присвоить более 10 млн гривен.

Открыто уголовное производство.

В Генпрокуратуре сообщили, что на данный момент проводятся следственные действия и судебные экспертизы с целью установления объема нанесенного ущерба.

Напомним, 20 ноября в Станице Луганской открыли отремонтированный мост, который стал уникальным для депрессивного региона.

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