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В Украине изменят правила авиаперевозок: что об этом известно
Госавиаслужба Украины планирует внести многочисленные изменения в правила перевозок, которые повлияют на обслуживание пассажиров. Ранее анонсировалась возможность пользоваться электронным водительским удостоверением при покупке авиабилетов.
Как сообщают «Авиационные новости», изменения предполагают, что авиакомпании будут сами устанавливать время окончания регистрации на рейс и посадки в самолет. Ужесточатся требования к ручной клади — ее максимальная масса снизится с 7 кг до 5 кг. Но сверх нормы пассажир сможет взять в салон рюкзак, мужскую или женскую сумку.
Проект новых правил предусматривает изменения в правилах перебронировки билетов и отмены рейсов.
Также авиакомпании должны будут иметь круглосуточный колл-центр.
Ранее сообщалось, что начали действовать прямые авиарейсы из Одессы в Тель-Авив.
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