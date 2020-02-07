24.36 / 24.61 26.65 / 27.09
Киев: -5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине изменят правила авиаперевозок: что об этом известно

13:08 7 февраля 2020 157
Аэропорт
Инф. «ФАКТОВ»

Госавиаслужба Украины планирует внести многочисленные изменения в правила перевозок, которые повлияют на обслуживание пассажиров. Ранее анонсировалась возможность пользоваться электронным водительским удостоверением при покупке авиабилетов.

Как сообщают «Авиационные новости», изменения предполагают, что авиакомпании будут сами устанавливать время окончания регистрации на рейс и посадки в самолет. Ужесточатся требования к ручной клади — ее максимальная масса снизится с 7 кг до 5 кг. Но сверх нормы пассажир сможет взять в салон рюкзак, мужскую или женскую сумку.

Проект новых правил предусматривает изменения в правилах перебронировки билетов и отмены рейсов.

Также авиакомпании должны будут иметь круглосуточный колл-центр.

Ранее сообщалось, что начали действовать прямые авиарейсы из Одессы в Тель-Авив.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сивохо

“Опомнитесь, слуги”: Сивохо взорвал сети заявлением о пенсиях жителям ОРДЛО

Иван Будько

Будько уже не тот: создатели "Сватов-7" срочно переписывают сценарий сериала

Татьяна Кравченко

"Была такой хорошенькой": Валюха из "Сватов" удивила поклонников снимком времен знакомства с Абдуловым

Ксения Собчак

Ксения Собчак влипла в громкий скандал из-за фашизма

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер