15 дней лечился дома: в Днепре от вирусной пневмонии умер мужчина

Здоровье и медицина

В Днепре от тяжелой формы пневмонии умер мужчина. Врачи предполагают, что заболевание развилось на фоне перенесенного гриппа. Штаммы, циркулирующие в нынешнем сезоне, часто заканчиваются вирусной пневмонией.

К моменту, когда мужчину доставили из райцентра Пятихатки в областную больницу, легкие больного наполовину не функционировали, возникли трудности с дыханием. Даже после подключения к аппарату искусственного дыхания восстановить работу органа не удалось.

В больнице считают, что пациент слишком поздно обратился за помощью. В медучреждение больного привезли 2 февраля. К тому моменту более 15 дней (по некоторым данным, 22 дня) мужчина пытался вылечиться самостоятельно.

«Его доставили с легкими, которые работали на 40%. Было слишком поздно», — рассказал главврач медучреждения Сергей Рыженко (на фото).

Что предшествовало пневмонии, врачи утверждать не готовы. Версию о гриппе проверить не удастся, поскольку прошло слишком много времени с начала заражения. Выделить вирус можно в первые пять дней болезни.

«Вряд ли даст положительный результат патологоанатомическое исследование. Если вирусологически не доказано, что это грипп, законодательно мы не вправе считать пневмонию гриппозной», — уточнил заместитель главврача больницы Юрий Скребец в комментарии «НМ».

Напомним, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко рассказала «ФАКТАМ», что в этом сезоне активен штамм гриппа А/Брисбен, для которого характерным осложнением является пневмония. В группе риска люди с лишним весом, сахарным диабетом, бронхиальной астмой и другими хроническими заболеваниями. У заболевших грипп может протекать тяжело, а вирусная пневмония порой развивается уже на второй день болезни.

Фото 34 телеканал/Facebook

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