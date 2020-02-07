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Происшествия

На Донбассе готовили теракт: что об этом известно (фото)

14:14 7 февраля 2020 251
Гранатомет
Инф. «ФАКТОВ»

В Донецкой области сотрудники СБУ и Нацгвардии Украины предотвратили возможный теракт в районе Славянска. Ранее в Харькове спецслужба сорвала покушение ФСБ РФ на одного из бывших боевых командиров разведподразделения ВСУ.

Как сообщают в командовании операцией Объединенных сил, под Славянском был обнаружен замаскированный РПГ-22 — агентурную информацию о захоронке получили сотрудники военной контрразведки СБУ. Реактивная противотанковая граната «Нетто» была спрятана в кустах возле трассы М03.

«На приведение в боевую готовность и стрельбу из данного средства поражения понадобилось бы всего несколько секунд. Судя по его состоянию, мы делаем вывод, что его заложили недавно», — рассказал командир группы разминирования в ОТУ «Север».

Диверсия могла привести к многочисленным человеческим жертвам среди гражданского населения или военнослужащих, ведь автомобильная трасса активно используется для грузовых и пассажирских перевозок, кроме того, рядом расположен населенный пункт.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СБУ предотвратила двойное заказное убийство в Грузии, к организации которого привлекли представителей криминальных кругов Украины.

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