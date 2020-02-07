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Украина

Дело Шеремета: Дугарь проверили на полиграфе

14:28 7 февраля 2020 163
Яна Дугарь
Инф. «ФАКТОВ»

Адвокаты, которые по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета защищают военного медика Яну Дугарь, передали в Генпрокуратуру материалы, доказывающие ее невиновность. Об этом сообщает «Радіо Свобода».

По словам адвоката Николая Ореховского, в ГПУ подано ходатайство о присоединении к материалам производства доказательств невиновности Яны Дугарь, а также о закрытии дела. Генпрокуратура должна рассмотреть ходатайство за три рабочих дня.

Ореховский обращает внимание на три момента.

Первый: рост Яны Дугарь минимум на 10 см выше, чем у девушки, запечатленной на видеозаписях и считающейся исполнительницей преступления. Однако следствие не обратило на это внимание.

Второй: во время совершения преступления Дугарь не находилась в Киеве — она была на фронте, где помогала раненым в военном госпитале Покровска. В суде это уже подтвердили пятеро свидетелей.

Третий: проверка на полиграфе показала, что Дугарь не участвовала в преступлении (вероятность того, что она говорит правду, 99%) и не обсуждала его подготовку (вероятность 99%).

Адвокаты намерены предоставить эти доказательства также нардепам и юристам, которые защищают других подозреваемых по делу.

Ранее сообщалось, что арестованный Антоненко пожаловался на следователя.

Фото: censor.net.ua

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