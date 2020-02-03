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Украина

Дело Шеремета: суд неожиданно начал рассмотрение дел Дугарь и Антоненко

21:58 3 февраля 2020 68
Кузьменко, Антоненко и Дугарь
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 3 февраля, в Печерском суде Киева начались слушания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета — рассмотрение апелляций относительно изменения меры пресечения медсестры Яны Дугарь и ветерана АТО, музыканта Андрея Антоненко.

Заседания назначены в нерабочее время.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», для подозреваемых и их адвокатов запланированные заседания стали сюрпризом.

Отметим, Яна Дугарь находится в военной части, так как ей изменили меру пресечения на ночной арест.

Сегодня в Печерском райсуде уже прошло рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения детскому хирургу Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета. Ее оставили под стражей.

Как сообщали «ФАКТЫ», 12 декабря 2019 правоохранители задержали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. По данным следствия, в группу входили музыкант Андрей Антоненко, детский хирург Юлия Кузьменко и медсестра Яна Дугарь.

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