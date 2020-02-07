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Ученые назвали животное, которое может быть переносчиком китайского коронавируса
Ученые из КНР установила, что у нового смертельного коронавируса может существовать промежуточный хозяин — животное панголин. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Ученые проанализировали 1 тыс. образцов генетического материала. Они установили, что геномная последовательность выделенного у панголинов нового типа коронавируса на 99% идентична геному коронавируса у заболевших людей.
Специалисты допускают, что промежуточными хозяевами вируса могут быть не только панголины. Эти млекопитающие, покрытые крупными чешуями, живут в Африке и Азии. Панголины популярны среди браконьеров в Азии, в том числе в Китае. Мясо этих животных считается в КНР деликатесом.
Ранее сообщалось, что украинец рассказал о происходящем на борту заблокированного из-за коронавируса корабля.
Фото: flickr/Robert Howard
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