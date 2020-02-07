Додон сделал громкое заявление об автономии для Приднестровья

Мир

Президент Молдовы Игорь Додон призвал лидеров самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики (ПМР) к признанию «совместного будущего» и заявил о готовность предоставить непризнанному региону широкую автономию. Об этом он заявил в новом видеообращении.

«Потому что не будет независимости этого региона, вы все это понимаете. Единственный выход — нужно быть вместе, сесть рядом и это решить», — заявил Додон, напомнив все шаги навстречу Тирасполю. Так, Кишинев признал дипломы приднестровских вузов, решил проблему выдачи регистрационных автомобильных номеров, и даже начал работу по устранению роуминга в телефонной связи.

«Нужно садиться и разговаривать. Мы готовы выйти из этой ситуации, готовы дать гарантии, готовы дать довольно большую автономию», — сказал президент.

Напомним, в Украине считают, что оккупированные Россией районы Донбасса рискуют стать новым Приднестровьем, то есть непризнанным регионом без развития и без будущего. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал украинский журналист, генеральный директор агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко.

Фото socialistii. md

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