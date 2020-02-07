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Украина

Грипп атакует: в Чернигове школы закрывают на карантин

15:38 7 февраля 2020 60
Карантин
Инф. «ФАКТОВ»

В Чернигове объявили карантин — с понедельника, 10 февраля, школы на неделю прекращают обучение из-за массовой заболеваемости гриппом и ОРВИ. В пятницу, 7 февраля, было принято решение, что карантин в школах Одессы продлится еще на неделю.

Как сообщает пресс-служба горсовета Чернигова, мониторинг отсутствия детей в результате заболеваний в учебных заведениях проводится ежедневно. По состоянию на 7 февраля, в школах отсутствовали по болезни 4 290 детей — это 19,9% от общего числа учащихся, без учета заведений, где уже начались дополнительные каникулы. С 5 февраля, дополнительные каникулы из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ объявили в 12-ти черниговских школах.

Ранее сообщалось, что в Киеве уже закрыли на карантин больше половины школ.

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