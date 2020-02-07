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Как снежный ком: в Киеве из-за гриппа закрыли уже больше половины школ
В Киеве школьники массово уходят на вынужденные каникулы из-за гриппа и ОРВИ. По данным столичного департамента образования и науки, в пятницу, 7 февраля, на карантин закрыли еще 13 школ, а в общей сложности из 430 коммунальных учреждений полностью приостановлен учебный процесс в 225 заведениях, а частично — в 45.
Напомним, что в ситуации, когда отсутствуют 20 процентов учеников, руководство школы (по согласованию с родителями) имеет право либо полностью закрыть заведение, либо частично — в отдельных классах.
В столичных школах сегодня официально прекратились занятия у 183 529 учащихся в 6 662 классах. Образовательный процесс все же продолжается: школьники переведены на дистанционное и домашнее обучение.
Наивысший процент отсутствующих сегодня в школах Оболонского (98 процентов), Деснянского (95), Дарницкого (88) районов. Средний показатель по городу — 63 процента.
Педагогам и родителям рекомендуется внимательно наблюдать за состоянием детей и при обнаружении признаков заболевания немедленно обратиться к медикам.
Тем временем в Броварах карантин в школах продлили до 15 февраля, в Славутиче — до 14 февраля. Ранее «ФАКТЫ» писали, что закрываются на карантин школы Львова, Полтавы, Одессы, а также Черновцов и Херсона. С 6 февраля начали уходить на «каникулы» учащиеся в Днепре. В Измаиле же закрывают детсады.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где в Киеве можно сделать прививку от гриппа.
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