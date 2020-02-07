Происшествия

Стрельба в Мукачево: местная власть просит ввести в город Нацгвардию

В пятницу, 7 февраля, в связи с произошедшей перестрелкой горсовет Мукачево собрался на срочное заседание и обратился к президенту Украины. Депутаты просят ввести в город Национальную гвардию и сменить руководство местной полиции.

Как сообщает пресс-служба горсовета, в обращении говорится, что в 86-тысячном Мукачево сложилась крайне угрожающая криминогенная ситуация. Главной причиной этого депутатский корпус считает профессиональную слабость и пассивность городской полиции.

Депутата заявили, что необходимы:

Проведение оперативной и профилактической отработки города специальными подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии с привлечением высококвалифицированных, опытных работников по уголовному блоку. Сроки такой отработки, объемы привлеченных сил и средств должны быть достаточными, чтобы резко переломить негативные криминогенные явления в Мукачево, выявить и обезвредить их источники. Изменение руководства городского управления полиции, усиление его личного состава специалистами из других регионов страны. Усиление материально-технического обеспечения полиции Мукачево современными средствами, автотранспортом и экипировкой.

Ранее сообщалось, что при перестрелке в Мукачево ранены два человека.

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