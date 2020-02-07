Украина

Экс-главарь террористов "ДНР" признался, как отдал приказ обстрелять мирный город из "Градов" (видео)

В сеть выложили видео с признанием боевика «ДНР» Александра Ходаковского о том, что лично он отдал приказ накрыть из «Градов» центр Ясиноватой.

Бывший руководитель спецразделения СБУ «Альфа» в Донецкой области присоединился к боевикам и был «руководитель службы безопасности ДНР».

Журналист Денис Казанский предложил россиянам «ловить карателя» и судить его за военные преступления и геноцид жителей Донбасса. «Или своим можно?» — задал риторический вопрос журналист.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ходаковский, вернувшийся из России в Донецк, констатировал, что «русский мир» изменил столицу Донбасса, ужаснувшись состоянием города.

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