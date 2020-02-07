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- 17:34 Гончарук заявил, что бюджет недополучил денег из-за теплой зимы
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Гончарук заявил, что бюджет недополучил денег из-за теплой зимы
То, что госбюджет в январе 2020 года недополучил запланированные доходы, связано с теплой зимой и укреплением курса гривни, заявил глава Кабмина Алексей Гончарук. Об этом сообщает «Прямой».
«Прежде всего это вызвано тем, что бюджет у нас собран по курсу 27 согласно макропрогноза, который был подготовлен в октябре. Сейчас средний курс в январе у нас был 24,1. Это главная причина, почему цифры разнятся. Это объективное обстоятельство», — отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе часа вопросов к правительству.
Также причиной недовыполнения бюджета Гончарук считает теплую погоду — она влияет на уменьшение импорта и экспорта энергоресурсов.
«У нас теплая зима. Это означает, что энергетика работает меньше, сжигается меньше энергоносителей. Импортируется и экспортируется меньше газа. Значит, уменьшаются поступления от этой величины. И таких факторов есть еще четыре-пять, и каждый из них объективный», — сказал Гончарук.
Ранее сообщалось, что Гончарук рассказал о связи субсидии с продажей земли.
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