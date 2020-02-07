- 18:14 Коронавирус наступает: в Харькове перестали пускать на занятия студентов из Китая
- 18:04 "Мисс Украина-2018" потрясла поклонников длинными ногами
- 17:45 Нежные и воздушные: рецепт тыквенных панкейков от известного ведущего
- 17:35 Министр Новосад, которая жаловалась на зарплату в 36 тысяч, купила квартиру за миллион
- 17:34 Гончарук заявил, что бюджет недополучил денег из-за теплой зимы
- 17:16 Мать друга Украины Джона Маккейна отмечает 108-летие
- 17:11 В России разбился вертолет с депутатом Госдумы на борту: все подробности
- 16:50 На Донбассе построят две военные базы по стандартам НАТО
- 16:39 Напали на местного авторитета: вскрылись важные детали о перестрелке в Мукачево
- 16:37 "Стою на асфальте я в лыжи обутый":в России устроили странный забег для школьников
- 16:19 Экс-главарь террористов "ДНР" признался, как отдал приказ обстрелять мирный город из "Градов"
- 16:19 18-летняя девушка в тире убила инструктора выстрелом в голову
Министр Новосад, которая жаловалась на зарплату в 36 тысяч, купила квартиру за миллион
Министр образования и науки Анна Новосад, жаловавшаяся на маленькую зарплату, внесла в Единый реестр деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, информацию о приобретении квартиры в Киеве за 944,2 тысяч гривен. Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил о решении привязать зарплату министров к средней зарплате в Украине.
Как сообщают Українські Новини, судя по новой информации в Едином реестре, 3 февраля осуществила покупку квартиры общей площадью 46,6 квадратных метров. Продавцом значится компания «Дисбуд».
Как сообщали «ФАКТЫ», министр Новосад была вынуждена разъяснить свои заявления о недостаточной зарплате, и признала, что формулировка действительно была выбрана неудачно. По ее словам, говоря о низкой зарплате, она имела в виду и других сотрудников образовательной отрасли, которая оставляет желать лучшего.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Была такой хорошенькой": Валюха из "Сватов" удивила поклонников снимком времен знакомства с Абдуловым
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...