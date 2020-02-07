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Украина

Министр Новосад, которая жаловалась на зарплату в 36 тысяч, купила квартиру за миллион

17:35 7 февраля 2020 578
Анна Новосад
Инф. «ФАКТОВ»

Министр образования и науки Анна Новосад, жаловавшаяся на маленькую зарплату, внесла в Единый реестр деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, информацию о приобретении квартиры в Киеве за 944,2 тысяч гривен. Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил о решении привязать зарплату министров к средней зарплате в Украине.

Как сообщают Українські Новини, судя по новой информации в Едином реестре, 3 февраля осуществила покупку квартиры общей площадью 46,6 квадратных метров. Продавцом значится компания «Дисбуд».

Как сообщали «ФАКТЫ», министр Новосад была вынуждена разъяснить свои заявления о недостаточной зарплате, и признала, что формулировка действительно была выбрана неудачно. По ее словам, говоря о низкой зарплате, она имела в виду и других сотрудников образовательной отрасли, которая оставляет желать лучшего.

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