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Происшествия

Под Одессой грабитель напал на кассиршу ж/д станции и ударил по голове

18:39 7 февраля 2020 228
Под Одессой грабитель напал на кассиршу ж/д станции и ударил по голове
Инф. «ФАКТОВ»

Под Одессой на железнодорожной станции Белгород-Днестровского было совершено нападение на билетного кассира. Женщину ударили по голове. Напомним, 28 декабря на Волыни задержали злоумышленника, выстрелившего в голову директору финучреждения.

Злоумышленник похитил из кассы 2 тысячи гривен (весь разменный фонд) и сбежал, сообщили на странице «Укрзалізниці» на Facebook.

В настоящее время пострадавшая проходит обследование в больнице.

Напомним, летом аналогичное преступление было совершено в игорном заведении Голосеевского района Киева. Мужчина зашел в заведение с автоматами, выманил в зал женщину-кассира и сильно ударил ее. Ударившись о стойку, женщина потеряла сознание. Пока жертва не пришла в себя, преступник снял с нее украшения, забрал деньги и скрылся.

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